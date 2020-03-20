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Бывшую тульскую гостиницу передали региональному Управлению ФСИН
Фото: 2gis.com

Бывшую тульскую гостиницу передали региональному Управлению ФСИН

Речь идёт о доме № 1 по ул. Мориса Тореза. Сейчас там идёт капитальный ремонт.

Дом № 1 по ул. М. Тореза, в котором раньше располагалась гостиница «Демидовский стиль», передан в оперативное управление УФСИН России по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас там идёт капитальный ремонт, после завершения которого в здание переедут сотрудники подразделений, работающих в доме № 11 по той же улице.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 +2
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Место
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