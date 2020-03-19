Инфекционное отделение Ваныкинской больницы в Туле готово принимать больных коронавирусом

Детское инфекционное отделение Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина рассчитано на размещение 30 детей с родителями. Пациенты с контагиозный – опасной инфекцией, в число которых входит коронавирус, располагаются в отдельных боксах.

Для недопущения распространения заболеваний человек, у которого диагностировано или есть подозрения на заразное инфекционное заболевание, заходит в бокс непосредственно с улицы через отдельный вход. Им оборудована каждая боксированная палата, и на протяжении всего периода лечения пациент не покидает палату. В ней имеются все необходимые удобства – туалет и душевая. Питание и обследование пациентов также происходит в палате.

– В связи с режимом повышенной готовности боксы оборудованы реанимационным оборудованием: аппарат ИВЛ, мониторы, электроотсосы, инфузоматы, линзоматы, аппарат ЭКГ, к каждой палате имеется подвод кислорода. Сейчас с общеинфекционными заболеваниями в нашей больнице на лечении находятся 22 ребенка, из них ни у кого нет клинических проявлений коронавирусной инфекции. Мы готовы к приему пациентов, – рассказала главный врач больницы Ирина Рублевская.

Она отметила, что больница располагает достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких – их более 70, в числе которых и детские, и взрослые.