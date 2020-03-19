В Туле сотрудников Государственной инспекции труда оштрафовали на 5,2 млн рублей за взятку

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Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам Государственной инспекции труда в Тульской области. Они признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено днем 19 июня прошлого года. Обвиняемые получили от директора одного из предприятий Тульской области 15- тысяч рублей. При этом, последний в тот момент действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«Денежное вознаграждение предназначалось им за совершение незаконного бездействия, выраженного в невнесении в акт проверки части выявленных на предприятии нарушений норм трудового законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность и не привлечении юридического лица и должностных лиц предприятия к административной ответственности за выявленные правонарушения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Тульской области. Фигуранты признали свою вину еще на стадии предварительного следствия.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил одного из фигурантов дела к штрафам: 2,7 млн рублей одного и 2,5 млн второго. Кроме того, судом на мужчин наложен трехлетний запрет занимать определенные должности.