В Тульской области госпитализированы 12 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран

Минздрав региона с сегодняшнего дня начал проводить утренние брифинги по оперативной обстановке с коронавирусом.

В регионе действует региональная оперативная группа по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Её представитель, министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк утром 18 марта рассказал журналистам, что на сегодняшний момент в регионе под наблюдением находится 266 человек.

12 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения, это те пациенты, которые вернулись из других стран и имеют респираторные заболевания.

Подтверждённых случаев коронавируса на данный момент нет. Оперативная обстановка на контроле.

Алексей Эрк – Если пациент чувствует себя плохо, и мы говорим о простудном заболевании, у пациента при вызове врача на дом собирается анамнез. Если человек не имел контактов и не выезжал в другие страны, он может лечиться в поликлинике. У нас в области нет подтвержденных фактов заболеваний. Поэтому говорить сейчас о том, что он коронавирус бушует в Тульской области нельзя. Повышенное внимание этому вирусу уделяется, потому что объявлено, что это пандемия.

По словам Алексея Эрка, в регионе разработаны меры по готовности учреждений здравоохранения, маршрутизация в случае выявления коронавирусной инфекции, по запасу препаратов в учреждениях здравоохранения.

По словам министра, с масками действительно есть проблемы: в аптеках их почти нет, и это связано с недостаточным производством.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в тульских больницах есть в достаточном количестве. В бюджете Тульской области уже предусмотрены средства для закупки дополнительных препаратов.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для пациентов с тяжелой формой пневмонии также имеется.

По словам Алексея Эрка, по лечебным учреждениям предусмотрено несколько сценариев развития ситуации: в зависимости от количества пациентов. Готовятся: инфекционное отделение горбольницы №11, инфекционное отделение Новомосковской городской клинической больницы, для детей – инфекционное отделение Ваныкинской больницы на ул. Мира, 11 и Тульской областной клинической больницы.

В случае необходимости будут разворачиваться дополнительные койки. Все реанимационные койки будут оснащены аппаратами ИВЛ.