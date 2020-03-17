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В Веневском районе компостный завод оштрафовали за вредные выбросы

В Веневском районе компостный завод оштрафовали за вредные выбросы

Юридическому лицу назначен штраф на сумму 80 тысяч рублей.

Прокуратура Веневского района провела проверку на компостном заводе, принадлежащем ООО «Национальная грибная компания «Кашира». Поводом для этого послужила информация, поступившая из регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Как выяснилось, на предприятии превышен норматив предельно допустимого количества формальдегида, выбрасываемого в атмосферный воздух одной из вентиляционных труб. Директору компании было внесено представление, нарушение уже устранено.

Юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух» с назначением штрафа на сумму 80 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +1
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