В Ефремовском районе пропал 54-летний мужчина

Наиль Шабаев ушёл из дома накануне и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 54-летнего Наиля Саидовича Шабаева, который накануне ушёл из дома в Ефремове и пропал.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Одежда: легкий синий свитер в тонкую полоску, темно-синее трико и тапочки. Мужчина нуждается в медицинской помощи.