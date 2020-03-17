В Ефремовском районе пропал 54-летний мужчина
Наиль Шабаев ушёл из дома накануне и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 54-летнего Наиля Саидовича Шабаева, который накануне ушёл из дома в Ефремове и пропал.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Одежда: легкий синий свитер в тонкую полоску, темно-синее трико и тапочки. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о судьбе Наиля Шабаева, звоните по телефонам: 8(953)441-21-12, 8(800)700-54-52 или 112.
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