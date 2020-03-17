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Реформа ОСАГО-2020 в инфографике: Для виновников аварий полис будет дороже

Реформа ОСАГО-2020 в инфографике: Для виновников аварий полис будет дороже

В РСА отмечают, что нововведения в ОСАГО будут способствовать улучшению ситуации на дорогах Тульской области.

В феврале этого года Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО. Ключевым пунктом изменений будет возможность страховщиков учитывать многократные грубые нарушения ПДД при расчете стоимости ОСАГО — расценки на полис станут индивидуальными.

Российский союз страховщиков (РСА) отмечает, что такая мера позитивно отразится как на рынке автогражданки в целом: ценообразование станет еще более справедливым. А дорожное движение будет безопаснее: известно, что именно перечисленные в законопроекте нарушения со стороны водителей чаще всего становятся причиной ДТП.

По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), более 70% аварий сегодня устраивают всего 5% водителей. Автовладельцы по сути вынуждены из-за нарушителей переплачивать за ОСАГО.
 
Цифры и факты по реформе ОСАГО-2020 — в инфографике.
 

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