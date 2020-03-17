новости
новости
Регистрация
За три дня тульские госавтоинспекторы пресекли более 7500 нарушений ПДД

За три дня тульские госавтоинспекторы пресекли более 7500 нарушений ПДД

Большинство водителей были оштрафованы за превышение скорости.

С 13 по 15 марта сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области несли службу в усиленном режиме. За это время они пресекли 7691 нарушений ПДД. Статистика выглядит следующим образом:

  • 6491 водитель привлечен к ответственности за превышение скорости,
  • 67 водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки детей,
  • 63 – за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения.

Кроме того, оформлено 48 протоколов за тонировку и столько же – за пьяное вождение. Девять нарушителей сели за руль, не имея водительского удостоверения. Ещё 1255 административных материалов составлено за другие нарушения ПДД, 110 машин перемещены на спецстоянку.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекцияитоги усилениянарушения ПДДпрофилактическое мероприятие УГИБДД
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электроэнергию 18 марта
Где в Туле отключат электроэнергию 18 марта
Реформа ОСАГО-2020 в инфографике: Для виновников аварий полис будет дороже
Реформа ОСАГО-2020 в инфографике: Для виновников аварий полис будет дороже
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.