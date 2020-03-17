За три дня тульские госавтоинспекторы пресекли более 7500 нарушений ПДД

С 13 по 15 марта сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области несли службу в усиленном режиме. За это время они пресекли 7691 нарушений ПДД. Статистика выглядит следующим образом:

6491 водитель привлечен к ответственности за превышение скорости,

67 водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки детей,

63 – за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения.

Кроме того, оформлено 48 протоколов за тонировку и столько же – за пьяное вождение. Девять нарушителей сели за руль, не имея водительского удостоверения. Ещё 1255 административных материалов составлено за другие нарушения ПДД, 110 машин перемещены на спецстоянку.