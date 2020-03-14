Тульская прокуратура требует закрыть музей-квартиру оружейника Симона Шейнина

Фото из архива Myslo.

Одной из причин является то, что учреждение культуры расположено в аварийном доме. Это небезопасно для посетителей.

В Центральный районный суд поступило исковое заявление прокурора Тулы к музею-квартире тульского конструктора-оружейника Симона Шейнина, расположенного на ул. Металлистов. Прокуратура требует запретить деятельность частного учреждения культуры и обязать владельцев использовать помещение по целевому назначению.

В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что учреждение не ведет госучет музейных предметов, они не внесены в государственный каталог в соответствии с требованиями, установленными Федеральный законом.

— В связи с этим предметы, входящие в музейную коллекцию, не представляют собой никакой исторической или культурной ценности, — уточняет прокуратура.

Также проверкой установлено, что жилое помещение, в котором расположен музей, не переведено в нежилое. Кроме того, этот дом признан аварийным и входит в первоочередной список на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- В ходе проведенной прокурорской проверки установлен факт предоставления частным учреждением культуры свободного доступа и посещения неопределенным кругом лиц аварийного жилого помещения, что создает предпосылки угрозы жизни и здоровью неопределенному кругу лиц. В связи с чем такая деятельность является небезопасной и подлежит запрету, — сообщает прокуратура.

Прокурор просит запретить деятельность музея-квартиры и обязать учредителя юрлица использовать жилое помещение по целевому назначению.