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В Туле сотрудники ДПС спасли маленького ребенка
Фото и видео пресс-службы УМВД РФ по Тульской области.

В Туле сотрудники ДПС спасли маленького ребенка

В настоящее время жизни малыша ничего не угрожает.

12 марта около 13.00 экипаж ДПС в составе заместителя командира взвода Алексея Красняка и инспектора ДПС Игоря Матвеева нес службу на автодорогах Тулы. На ул. Рязанской к полицейским подъехал автомобиль «Рено», водитель которого попросил о помощи.
 
Мужчина сказал, что в его машине находится малолетний ребенок, которому необходима срочная квалифицированная медицинская помощь.
 
Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали незамедлительно, они пересадили родителей и малыша в служебный транспорт и, не теряя времени, направились в детское лечебное учреждение с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
 
Родители ребенка говорили, что с таким состоянием малыша они столкнулись впервые, поэтому были растеряны. Кроме того, на личном транспорте им бы не удалось быстро добраться до больницы из-за интенсивности движения.
 
Экипаж ДПС в течение 5 минут доставил ребенка и родителей до медицинского учреждения и передал в руки врачей. В настоящее время жизни малыша ничего не угрожает.
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:35 +37
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