В Туле сотрудники ДПС спасли маленького ребенка

Фото и видео пресс-службы УМВД РФ по Тульской области.

В настоящее время жизни малыша ничего не угрожает.

12 марта около 13.00 экипаж ДПС в составе заместителя командира взвода Алексея Красняка и инспектора ДПС Игоря Матвеева нес службу на автодорогах Тулы. На ул. Рязанской к полицейским подъехал автомобиль «Рено», водитель которого попросил о помощи.

Мужчина сказал, что в его машине находится малолетний ребенок, которому необходима срочная квалифицированная медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали незамедлительно, они пересадили родителей и малыша в служебный транспорт и, не теряя времени, направились в детское лечебное учреждение с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Родители ребенка говорили, что с таким состоянием малыша они столкнулись впервые, поэтому были растеряны. Кроме того, на личном транспорте им бы не удалось быстро добраться до больницы из-за интенсивности движения.

Экипаж ДПС в течение 5 минут доставил ребенка и родителей до медицинского учреждения и передал в руки врачей. В настоящее время жизни малыша ничего не угрожает.