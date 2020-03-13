Сколько в Тульской области стоит снять квартиру

Фото: pixabay.com

В Туле за однокомнатную квартиру нужно отдать около 15 тысяч рублей, за «двушку» – около 16 тысяч.

Портал Domofond.ru изучил рынок вторичного жилья и цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир по всей России.

Средняя стоимость долгосрочной аренды по стране составила около 15 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и почти 20 тысяч рублей придется отдать за «двушку».

Средняя стоимость найма на месяц «однушки» в Туле схожа со средней ценой по России – 15 тысяч рублей. Такая же цена за однокомнатную квартиру и в Краснодаре, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Ростове-на-Дону, Череповце, Тюмени и Уфе.

Кстати, с прошлого года цена на арендованное жилье не изменилась. Эксперты портала подсчитали, что в феврале 2019 и 2020 годов в Тульской области цена составляла около 15 тысяч рублей за аренду «однушки».

Самые дешевые однокомнатные квартиры — в Кургане, Курске, Саранске и Стерлитамаке. В этих городах месяц аренды обходится в 8 тысяч рублей. Самые дорогие — в Москве, где за месяц найма придется отдать около 40 тысяч рублей.

Аренда «двушки» обойдется тулякам в 16 тысяч рублей. Столько же стоит снять двухкомнатную квартиру в Самаре, Нижнем Новгороде, Махачкале, Калининграде, Архангельске и Томске.

На ценообразование конкретной квартиры может влиять множество факторов – состояние жилья, вид из окон, близость к инфраструктуре, шумные или тихие соседи и многое другое.