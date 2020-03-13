Загадку утренней аварии с дорожным знаком в Туле раскрыл подписчик Myslo

В нашем паблике ВКонтакте один из подписчиков одним скриншотом с видеорегистратора объяснил причину аварии с автовозом.

Знак в этом месте свалился еще до ДТП. Судя по времени на регистраторе нашего подписчика, он проезжал по Веневскому шоссе сегодня, 13 марта, в 8.13. Это как минимум. В любом случае уже после аварии знак в таком виде снять было невозможно.

А значит, странное ДТП оказалось вовсе не странным: скорее всего, водитель автовоза просто не заметил наклоненный знак и, сдавая назад, врезался в него.

Напомним, утром 13 марта в Туле на Веневском шоссе, неподалеку от завода «Штамп», произошло странное ДТП. Дорожный знак «Пешеходный переход» воткнулся в новенький Volkswagen Tiguan, который находился на автовозе. Myslo писал об аварии здесь.