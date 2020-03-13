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В Туле тихого домушника выдали кроссовки
Фото из архива Myslo.

В Туле тихого домушника выдали кроссовки

Молодому человеку вменяют несколько эпизодов краж.

В Туле полицейские задержали так называемого тихого домушника. 23-летний молодой человек заходил в многоэтажки в Центральном и Советском районах города и наугад дергал ручки входных дверей.

Если квартира не была заперта, он проверял, дома ли хозяева жилища. Убедившись, что помещение пустует, злодей заходил внутрь и забирал вещи, которые мог быстро унести. При этом не исключено, что ряд квартирных краж он совершил и путем подбора ключей.

В одной из квартир парень украл кроссовки. При этом он просто переобулся, оставив в помещении свои ботинки.

Именно это и выдало вора. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в дальнейшем полицейские при проведении оперативных мероприятий смогли обнаружить злоумышленника неподалеку от одного из торговых центров, а чужая обувь позволила изобличить его в противоправной деятельности.

Неработающий ранее судимый за кражи из квартир молодой человек задержан. В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ. В ходе расследования полицейские выяснят все детали незаконной деятельности подозреваемого.

Более подробно о тихих домушниках читайте в специальной статье Myslo здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:26 +4
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