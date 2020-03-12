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Погода в Туле 13 марта: до 10 градусов тепла и порывистый ветер

Погода в Туле 13 марта: до 10 градусов тепла и порывистый ветер

Синоптики обещают низкое давление и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью – дождь (до 3 мм), днём преимущественно без осадков. Ветер юго- западный, западный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от нуля до пяти градусов тепла, днём – от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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