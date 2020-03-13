Покупайте билеты с 15% скидкой на концерт Андрея Норкина

Внимание! Предложение действует только в точках продаж Мyslo-кассы.

С 13 марта в офлайн- и онлайн-точках Myslo-кассы действует 15% скидка на концерт журналиста Андрея Норкина(18+).

Стоит поторопиться, акция продлится всего три дня – до 16 марта.

Новая цена

680 р. 800 р.

1020 р. 1200 р.

850 р. 1000 р.

425 р. 500 р.

Журналист Андрей Норкин выступит 22 марта в Городском концертном зале. Андрей продемонстрирует еще одну грань своего таланта в литературно-юмористической концертной программе «Другой формат».

Это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие» исполнения песен, непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты!

Приобрести билеты можно онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной