Покупайте билеты с 15% скидкой на концерт Андрея Норкина
Внимание! Предложение действует только в точках продаж Мyslo-кассы.
С 13 марта в офлайн- и онлайн-точках Myslo-кассы действует 15% скидка на концерт журналиста Андрея Норкина(18+).
Стоит поторопиться, акция продлится всего три дня – до 16 марта.
680 р.
800 р.
1020 р.
1200 р.
850 р.
1000 р.
425 р.
500 р.
Журналист Андрей Норкин выступит 22 марта в Городском концертном зале. Андрей продемонстрирует еще одну грань своего таланта в литературно-юмористической концертной программе «Другой формат».
Это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие» исполнения песен, непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты!
Приобрести билеты можно онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной