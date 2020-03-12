На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины

Фото предоставлено очевидцем.

По словам очевидцев, после ДТП мужчина скрылся с места происшествия.

Как сообщил Myslo очевидец, 12 марта на ул. Гоголевской в Туле произошло ДТП. В районе дома №47 водитель Lada Largus, предположительно, не справившись с управлением, врезался в припаркованные ВАЗ-2114 и еще одну «Ладу».

По имеющейся на настоящее время информации, после ДТП виновник аварии скрылся. Очевидцы предполагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.