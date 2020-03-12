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На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины
Фото предоставлено очевидцем.

На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины

По словам очевидцев, после ДТП мужчина скрылся с места происшествия.

Как сообщил Myslo очевидец, 12 марта на ул. Гоголевской в Туле произошло ДТП. В районе дома №47 водитель Lada Largus, предположительно, не справившись с управлением, врезался в припаркованные ВАЗ-2114 и еще одну «Ладу».
 
По имеющейся на настоящее время информации, после ДТП виновник аварии скрылся. Очевидцы предполагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
 
 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:15 +4
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