Фото предоставлено очевидцем.
На ул. Гоголевской в Туле водитель «припарковался» в две машины
По словам очевидцев, после ДТП мужчина скрылся с места происшествия.
Как сообщил Myslo очевидец, 12 марта на ул. Гоголевской в Туле произошло ДТП. В районе дома №47 водитель Lada Largus, предположительно, не справившись с управлением, врезался в припаркованные ВАЗ-2114 и еще одну «Ладу».
По имеющейся на настоящее время информации, после ДТП виновник аварии скрылся. Очевидцы предполагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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