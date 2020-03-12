Туляков приглашают на встречу с религиоведом Романом Силантьевым

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Мероприятие будет посвящено деструктивным сектам и псевдорелигиозным движениям.

В среду, 18 марта, Тульская духовная семинария проведёт открытую встречу с известным специалистом по деструктивным сектам, религиоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым.

На мероприятии будет представлена новая книга ученого «Деструктология». В ней учёный рассматривает разрушительную роль псевдорелигиозных групп в жизни общества, в особенности их негативное влияние на молодежь.