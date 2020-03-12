Фото: svpressa.ru
Туляков приглашают на встречу с религиоведом Романом Силантьевым
Мероприятие будет посвящено деструктивным сектам и псевдорелигиозным движениям.
В среду, 18 марта, Тульская духовная семинария проведёт открытую встречу с известным специалистом по деструктивным сектам, религиоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым.
На мероприятии будет представлена новая книга ученого «Деструктология». В ней учёный рассматривает разрушительную роль псевдорелигиозных групп в жизни общества, в особенности их негативное влияние на молодежь.
Встреча пройдет 18 марта, в 17.00, по адресу: ул. Металлистов, д. 2-А (Машколледж им. Никиты Демидова). Приглашаются все желающие.
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