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Туляков приглашают на встречу с религиоведом Романом Силантьевым
Фото: svpressa.ru

Туляков приглашают на встречу с религиоведом Романом Силантьевым

Мероприятие будет посвящено деструктивным сектам и псевдорелигиозным движениям.

В среду, 18 марта, Тульская духовная семинария проведёт открытую встречу с известным специалистом по деструктивным сектам, религиоведом, доктором исторических наук Романом Силантьевым.

На мероприятии будет представлена новая книга ученого «Деструктология». В ней учёный рассматривает разрушительную роль псевдорелигиозных групп в жизни общества, в особенности их негативное влияние на молодежь.

Встреча пройдет 18 марта, в 17.00, по адресу: ул. Металлистов, д. 2-А (Машколледж им. Никиты Демидова). Приглашаются все желающие.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:27 −6
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