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В Арсеньево угонщик бросил чужую машину у отделения полиции
Изображение TheDigitalWay с сайта Pixabay

В Арсеньево угонщик бросил чужую машину у отделения полиции

Мужчина получил два года колонии строгого режима.

В ночь на 13 февраля этого года ранее судимый пьяный туляк угнал ВАЗ-21099. Сев в чужую машину на ул. Папанина в Арсеньево, он подъехал прямиком к местному отделу полиции и там бросил авто «под носом» у служителей порядка.

Суд признал 26-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и назначил ему 2 года исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Арсеньевского района, приговор в законную силу не вступил.
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:46 0
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