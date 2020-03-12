В Арсеньево угонщик бросил чужую машину у отделения полиции

Изображение TheDigitalWay с сайта Pixabay

Мужчина получил два года колонии строгого режима.

В ночь на 13 февраля этого года ранее судимый пьяный туляк угнал ВАЗ-21099. Сев в чужую машину на ул. Папанина в Арсеньево, он подъехал прямиком к местному отделу полиции и там бросил авто «под носом» у служителей порядка.

Суд признал 26-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и назначил ему 2 года исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Арсеньевского района, приговор в законную силу не вступил.