В Туле отменили концерт в честь воссоединения России и Крыма

В Туле отменили концерт, приуроченный к воссоединению России и Крыма, который должен был состояться 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это необходимо для профилактики распространения вирусных заболеваний.

Обратите внимание, что эти ограничения — временные. Подобные меры принимаются во многих городах России, в том числе и в Москве. Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса в столице запретили массовые мероприятия с числом участников более 5000 человек.