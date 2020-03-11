новости
новости
Регистрация
В Туле отменили концерт в честь воссоединения России и Крыма

В Туле отменили концерт в честь воссоединения России и Крыма

Это связано с профилактикой распространения вирусных заболеваний.

В Туле отменили концерт, приуроченный к воссоединению России и Крыма, который должен был состояться 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это необходимо для профилактики распространения вирусных заболеваний.

Обратите внимание, что эти ограничения — временные. Подобные меры принимаются во многих городах России, в том числе и в Москве. Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса в столице запретили массовые мероприятия с числом участников более 5000 человек.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:40 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
концертотмена концерта

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Богородицкого района снова жалуются на свалку ртутных ламп
Жители Богородицкого района снова жалуются на свалку ртутных ламп
В Туле возле школы нашли труп
В Туле возле школы нашли труп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.