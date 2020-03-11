Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».
Жители Богородицкого района снова жалуются на свалку ртутных ламп
Она расположена в поселке Жданковский.
Жители Богородицкого района снова жалуются на свалку ртутьсодержащих ламп. По словам местных, опасные отходы расположены в микрорайоне Жданковский.
Отметим, что об этой свалке в соцсетях писали еще в мае 2019 года. Видимо, территорию до сих пор не очистили от опасных отходов, хотя ранее прокуратура вносила по этому поводу представление главе
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