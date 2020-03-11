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В Тульской области в феврале развелись 506 пар

В Тульской области в феврале развелись 506 пар

А поженились – 574.

Как сообщает региональный комитет по делам ЗАГС, в Тульской области в феврале 2020 года поженились 574 пары. Самыми молодыми женихом и невестой стали 17-летние парень и девушка, самыми возрастными — 74-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Также сообщается, что 506 пар оформили в феврале развод.

 

Отметим, что сохранить брак могут помочь психологи. Публикуем график их работы в феврале 2020 года в ЗАГСах Тульской области:

  Город График работы

Отдел ЗАГС администрации

МО Богородицкий район

Богородицк,

ул. Коммунаров, 61,

тел. 8 (48761) 2-15-51

Вторник: с 09.00 до 18.00

Среда: с 09.00 до 18.00

Пятница: с 09.00 до 18.00

Суббота: с 09.00 до 17.00

Обед с 13.00 до 13.48

Отдел ЗАГС

администрации МО

город Донской

Донской,

мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4,           

тел. 8 (48746) 5-45-52

Вторник: с 09.00 до 13.00

Среда: с 09.00 до 13.00

Пятница: с 09.00 до 13.00

Комитет ЗАГС

администрации

МО город Новомосковск

Новомосковск, ул. Комсомольская, 36/14,

тел. 8 (48762) 6-07-07

Вторник: с 11.00 до 13.00

Среда: с 11.00 до 13.00

Сектор по регистрации расторжения брака

комитета ЗАГС администрации Тулы

Тула,

ул. Степанова, 34-а,

тел. 8 (4872) 55-08-57

Вторник: с 09.00 до 18.00

Среда: с 10.30 до 18.00

Четверг: с 09.00 до 18.00

Пятница: с 09.00 до 18.00

Суббота: с 09.00 до 17.00

Обед с 13.00 до 13.48

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:34 +1
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