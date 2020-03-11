В Тульской области в феврале развелись 506 пар
А поженились – 574.
Как сообщает региональный комитет по делам ЗАГС, в Тульской области в феврале 2020 года поженились 574 пары. Самыми молодыми женихом и невестой стали 17-летние парень и девушка, самыми возрастными — 74-летний мужчина и 73-летняя женщина.
Также сообщается, что 506 пар оформили в феврале развод.
Отметим, что сохранить брак могут помочь психологи. Публикуем график их работы в феврале 2020 года в ЗАГСах Тульской области:
|Город
|График работы
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Отдел ЗАГС администрации
МО Богородицкий район
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Богородицк,
ул. Коммунаров, 61,
тел. 8 (48761) 2-15-51
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Вторник: с 09.00 до 18.00
Среда: с 09.00 до 18.00
Пятница: с 09.00 до 18.00
Суббота: с 09.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 13.48
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Отдел ЗАГС
администрации МО
город Донской
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Донской,
мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4,
тел. 8 (48746) 5-45-52
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Вторник: с 09.00 до 13.00
Среда: с 09.00 до 13.00
Пятница: с 09.00 до 13.00
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Комитет ЗАГС
администрации
МО город Новомосковск
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Новомосковск, ул. Комсомольская, 36/14,
тел. 8 (48762) 6-07-07
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Вторник: с 11.00 до 13.00
Среда: с 11.00 до 13.00
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Сектор по регистрации расторжения брака
комитета ЗАГС администрации Тулы
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Тула,
ул. Степанова, 34-а,
тел. 8 (4872) 55-08-57
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Вторник: с 09.00 до 18.00
Среда: с 10.30 до 18.00
Четверг: с 09.00 до 18.00
Пятница: с 09.00 до 18.00
Суббота: с 09.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 13.48