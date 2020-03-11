В Тульской области в феврале развелись 506 пар

Как сообщает региональный комитет по делам ЗАГС, в Тульской области в феврале 2020 года поженились 574 пары. Самыми молодыми женихом и невестой стали 17-летние парень и девушка, самыми возрастными — 74-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Также сообщается, что 506 пар оформили в феврале развод.

Отметим, что сохранить брак могут помочь психологи. Публикуем график их работы в феврале 2020 года в ЗАГСах Тульской области: