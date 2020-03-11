Фото из архива Myslo
В Тульской области электрички изменят расписание из-за ремонта моста через Оку
С 12 по 22 марта продолжится реконструкция моста в Серпухове.
В связи с этим изменится расписание пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и Тулой, Тулой и Курском.
Некоторые пригородные поезда пустят по укороченному маршруту: поезда не пойдут на участках Шульгино – Серпухов, Тула – Серпухов, Тула – Ясногорск. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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