В Тульской области электрички изменят расписание из-за ремонта моста через Оку

Фото из архива Myslo

С 12 по 22 марта продолжится реконструкция моста в Серпухове.

В связи с этим изменится расписание пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и Тулой, Тулой и Курском.

Некоторые пригородные поезда пустят по укороченному маршруту: поезда не пойдут на участках Шульгино – Серпухов, Тула – Серпухов, Тула – Ясногорск. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания.