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В Тульской области электрички изменят расписание из-за ремонта моста через Оку
Фото из архива Myslo

В Тульской области электрички изменят расписание из-за ремонта моста через Оку

С 12 по 22 марта продолжится реконструкция моста в Серпухове.

В связи с этим изменится расписание пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и Тулой, Тулой и Курском.

Некоторые пригородные поезда пустят по укороченному маршруту: поезда не пойдут на участках Шульгино – Серпухов, Тула – Серпухов, Тула – Ясногорск. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:00 0
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