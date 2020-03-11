В Туле малыши с родителями выходят из детсада прямо на проезжую часть

Тула, Косая Гора, ул. М. Горького. Выходя из детского сада, родители с детьми вынуждены идти среди машин по проезжей части. Фото из архива Myslo.

В Туле в поселке Косая Гора рядом с детским садом на ул. М. Горького, 21 нет тротуара. Родители выходят из ворот сада с детьми и сразу оказываются на проезжей части. Это очень опасно.

– Дорога там новая, машины едут быстро. И каждый день родители и дети рискуют своей жизнью, - рассказывает Светлана Константиновна из Тулы. - Причем раньше тротуар в этом месте был. Но в 2018 году дорогу капитально отремонтировали. Конечно, ремонт был необходим, но почему убрали тротуар у такого важного объекта?

Обеспокоены все родители.

Мы обращались за помощью к директору детского сада и в администрацию, но пока ситуация не разрешилась.

Мы хотим через СМИ обратиться к властям города и просим не допустить беды!