В Туле малыши с родителями выходят из детсада прямо на проезжую часть
На отсутствие тротуара пожаловались наши читатели.
В Туле в поселке Косая Гора рядом с детским садом на ул. М. Горького, 21 нет тротуара. Родители выходят из ворот сада с детьми и сразу оказываются на проезжей части. Это очень опасно.
– Дорога там новая, машины едут быстро. И каждый день родители и дети рискуют своей жизнью, - рассказывает Светлана Константиновна из Тулы. - Причем раньше тротуар в этом месте был. Но в 2018 году дорогу капитально отремонтировали. Конечно, ремонт был необходим, но почему убрали тротуар у такого важного объекта?
Обеспокоены все родители.
Мы обращались за помощью к директору детского сада и в администрацию, но пока ситуация не разрешилась.
Мы хотим через СМИ обратиться к властям города и просим не допустить беды!