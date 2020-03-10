В центре Тулы незаконный 4-этажный особняк построили прямо на подземном газопроводе

Слишком большой дом

Четырехэтажная постройка на частной земле прячется на улице Советской во дворах — с центральных улиц ее не видно. Это частный дом № 55-д, который, несмотря на решения судов, стоит как пример безответственного отношения к своей жизни и безопасности соседей.

В 2000-х на этом земельном участке стоял один частный дом, а в 2013 году собственники возвели еще один, четырехэтажный. Разрешительные документы, полученные у администрации города, у собственников вроде как имеются. Но постройка им никак не соответствует: разрешение выдавалось на строительство двухэтажного дома, а фактически у коттеджа все четыре этажа.

При этом дом был построен прямо над подземным газопроводом низкого давления, а это запрещено в целях безопасности. Спрашиваем, почему так получилось, в «Тулагоргазе». Специалисты объясняют: по заявке жильцов газовщики выполнили проект по выносу газопровода из зоны строительства. Однако жители почему-то не стали его реализовывать и нарушения, допущенные при строительстве, тоже устранять не стали. Газовщики были вынуждены отрезать часть подземного газопровода, который эксплуатировался с нарушениями. Решение суда? Не, не слышали! Дом этот, может быть, и построили «под шумок», но с последствиями незаконного строительства власти пытались бороться. В районном и областном судах проходили слушания по искам министерства имущественных и земельных отношений к собственникам строения. Власти предъявляют им нарушение этажности, других габаритов дома, площадь застройки. В судах собственники дома признают лишь нарушение этажности, а на «нарушение некоторых габаритов» у них имеются соответствующие разрешения. По мнению собственников, площадь застройки не нарушена, границы участка формировались «по существующим забору, ограждениям и иным визуальным границам, то есть в существующих на сегодняшний день границах. Акт согласования границ подписан всеми соседями, споры по границам отсутствовали».

Однако решением Центрального районного суда Тулы 4-этажный новый дом признан объектом самовольной постройки, собственников обязали привести его в надлежащий вид.