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В центре Тулы незаконный 4-этажный особняк построили прямо на подземном газопроводе

В центре Тулы незаконный 4-этажный особняк построили прямо на подземном газопроводе

Дом в историческом центре города построен с огромным количеством нарушений.

Слишком большой дом

Четырехэтажная постройка на частной земле прячется на улице Советской во дворах — с центральных улиц ее не видно. Это частный дом № 55-д, который, несмотря на решения судов, стоит как пример безответственного отношения к своей жизни и безопасности соседей.

В 2000-х на этом земельном участке стоял один частный дом, а в 2013 году собственники возвели еще один, четырехэтажный. Разрешительные документы, полученные у администрации города, у собственников вроде как имеются. Но постройка им никак не соответствует: разрешение выдавалось на строительство двухэтажного дома, а фактически у коттеджа все четыре этажа.
 
 
При этом дом был построен прямо над подземным газопроводом низкого давления, а это запрещено в целях безопасности.
 
Спрашиваем, почему так получилось, в «Тулагоргазе». Специалисты объясняют: по заявке жильцов газовщики выполнили проект по выносу газопровода из зоны строительства. Однако жители почему-то не стали его реализовывать и нарушения, допущенные при строительстве, тоже устранять не стали. Газовщики были вынуждены отрезать часть подземного газопровода, который эксплуатировался с нарушениями.
 

Решение суда? Не, не слышали!

Дом этот, может быть, и построили «под шумок», но с последствиями незаконного строительства власти пытались бороться. В районном и областном судах проходили слушания по искам министерства имущественных и земельных отношений к собственникам строения. Власти предъявляют им нарушение этажности, других габаритов дома, площадь застройки.
 
В судах собственники дома признают лишь нарушение этажности, а на «нарушение некоторых габаритов» у них имеются соответствующие разрешения.
 
По мнению собственников, площадь застройки не нарушена, границы участка формировались «по существующим забору, ограждениям и иным визуальным границам, то есть в существующих на сегодняшний день границах. Акт согласования границ подписан всеми соседями, споры по границам отсутствовали».
 
Однако решением Центрального районного суда Тулы 4-этажный новый дом признан объектом самовольной постройки, собственников обязали привести его в надлежащий вид.
 
 
Доводы апелляционной жалобы собственников дома в Тульский областной суд судебная коллегия признала несостоятельными и оставила решение Центрального районного суда без изменений.  Но, как видите, на данный момент оно так и не исполнено — у постройки до сих пор четыре этажа. 
 

Как на пороховой бочке!

Кроме строительных нарушений есть и другие, возможно, более опасные (и для жильцов, и для соседей). Жители самовольно смонтировали внутренний газопровод с использованием пластиковых труб (это запрещено категорически!), нарушили технические требования в газовой разводке. Газопровод проведен без обязательных креплений и строительных конструкций.
 
Летом прошлого года собственники подавали заявку на подключение дома к газу и реконструкцию системы газоснабжения и разводку на девять плит и три котла. При этом жильцы настаивают на том, чтобы газопровод им проложили прямо по фасаду их 4-этажного строения, повторимся, незаконного. Такое требование в «Тулагоргазе» считают нарушением норм безопасности и попыткой собственников дополнительно затруднить исполнение судебных решений.
 
В «Тулагоргазе» комментируют: «Расчет максимального потребления на оборудование по заявке жильцов изготовлен. Со стороны компании возможность подключения газоснабжения обеспечена в полном объеме, но только при условии устранения собственниками описанных выше нарушений». Однако сами жильцы устранять нарушения не спешат.
 
 
Нежелание собственников устранять неисправности и делать всё по закону привели к тому, что в феврале 2019 года в доме отключили газ. Причина более чем веская — эксплуатация оборудования с нарушениями могла закончиться трагедией.
 
С тех пор жители спорного дома постоянно жалуются, требуют вернуть им газ (в нарушение всех норм и правил). Но по результатам многочисленных проверок со стороны надзорных органов, в том числе и областной прокуратуры, отключение объекта от газоснабжения было признано правомерным.
 
 

Застать кого-то из собственников дома на месте непросто. Неужели они в этом доме не живут? Похоже на то - наш корреспондент трижды приезжал на место, но на звонки и стук в калитку так никто и не вышел. Хотя, ранее жильцы жаловались в СМИ, что им якобы приходится из-за отключенного газа готовить еду на костре…

На предложение встретиться одна из жильцов дома по телефону объяснила, что не видит в этом смысла: обращения в СМИ и жалобы в разные инстанции ей никак не помогли. А почему сами жители не хотят сделать всё по закону и исполнить решение суда – вопрос.
 

 

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незаконный особнякгаз
Место
Тулаулица Советская

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