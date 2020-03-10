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В середине марта в Тулу вернутся морозы
Фото из архива Myslo.

В середине марта в Тулу вернутся морозы

Такие прогнозы дают синоптики.

Синоптики погодного центра «Фобос» рассказали, что сегодня Центральную Россию накроет активный атмосферный фронт. Он принесет полчища облаков и дожди. Это понизит температурный фон, но пока оставит его в диапазоне аномального атлантического тепла.
 
11 марта на погоду в регионе будет влиять атлантический циклон: небо продолжит хмуриться, ожидаются дожди. Среднесуточная температура на 8°C превысит климатическую норму марта.
 
По прогнозам синоптиков, в четверг в Центральной России пройдет холодный фронтальный раздел, сопровождаемый ливнем и порывистым ветром. Снизится температура воздуха.
 
А с пятницы, 13 марта, в регион прорвется полярный воздух. Это принесет в некоторые области Центральной России мокрый снег и низкое атмосферное давление.
 
В выходные тоже будет прохладно. Так, в Туле в ночь на воскресенье резко похолодает. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается до -5°С, в дневные будет немного теплее — до +1°С. Примерно такая же погода будет и в понедельник, 16 марта.
 

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 10:10 +4
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