Аномальный март в Туле: подснежники, черёмуха, крокусы и белки в зимних шубках!

В концу недели синоптики обещают похолодание, но совсем короткое. А пока март продолжает быть аномально теплым — на целых 10 градусов теплее нормы.

Тульский фотограф Алексей Горохов:

– Это первый год на моей памяти, когда зимы не было вовсе: с ноября по март стояла какая-то ноябрьско-мартовская погода. Второй год нет половодья. В парке уже растаял снег, но белки еще в зимних шубках.

Из-за аномального тепла все процессы в природе сдвинулись на месяц-полтора вперед. На всех городских клумбах появляются листья тюльпанов.

Уже цветут мать-и-мачеха, подснежники, пролеска, крокусы и даже черемуха. И если для мать-и-мачехи это в целом нормальный срок, то пролеска и крокусы в прошлом году цвели в начале апреля, а черемуха уже ближе к маю.

Смотрите красочный фоторепортаж Алексея Горохова...

...и Алексея Пирязева – о крокусах у стен тульского кремля. Приближайте весеннее тепло!