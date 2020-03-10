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Аномальный март в Туле: подснежники, черёмуха, крокусы и белки в зимних шубках!

Аномальный март в Туле: подснежники, черёмуха, крокусы и белки в зимних шубках!

Фоторепортаж Алексея Горохова и Алексея Пирязева.

В концу недели синоптики обещают похолодание, но совсем короткое.  А пока март продолжает быть аномально теплым — на целых 10 градусов теплее нормы.

Тульский фотограф Алексей Горохов:

– Это первый год на моей памяти, когда зимы не было вовсе: с ноября по март стояла какая-то ноябрьско-мартовская погода. Второй год нет половодья. В парке уже растаял снег, но белки еще в зимних шубках.

Из-за аномального тепла все процессы в природе сдвинулись на месяц-полтора вперед. На всех городских клумбах появляются листья тюльпанов.

Уже цветут мать-и-мачеха, подснежники, пролеска, крокусы и даже черемуха. И если для мать-и-мачехи это в целом нормальный срок, то пролеска и крокусы в прошлом году цвели в начале апреля, а черемуха уже ближе к маю. 

Смотрите красочный фоторепортаж Алексея Горохова...

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Аномально теплый март, Фото: 40
Аномально теплый март, Фото: 41
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Аномально теплый март, Фото: 44
Аномально теплый март, Фото: 45
Аномально теплый март, Фото: 46
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Аномально теплый март, Фото: 50
Аномально теплый март, Фото: 51
Аномально теплый март, Фото: 52
Аномально теплый март, Фото: 53
Аномально теплый март, Фото: 54
Аномально теплый март, Фото: 55
Аномально теплый март, Фото: 56
Аномально теплый март, Фото: 57
Аномально теплый март, Фото: 58
Аномально теплый март, Фото: 59
Аномально теплый март, Фото: 60
Аномально теплый март, Фото: 61
Аномально теплый март, Фото: 62
Аномально теплый март, Фото: 63
Аномально теплый март, Фото: 64
Аномально теплый март, Фото: 65
Аномально теплый март, Фото: 66
Аномально теплый март, Фото: 67
Аномально теплый март, Фото: 68
Аномально теплый март, Фото: 69
Аномально теплый март, Фото: 70
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Аномально теплый март, Фото: 72
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Аномально теплый март, Фото: 75
Аномально теплый март, Фото: 76
Аномально теплый март, Фото: 77
Аномально теплый март, Фото: 78
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...и Алексея Пирязева – о крокусах у стен тульского кремля. Приближайте весеннее тепло!

Галерея
Аномально теплый март, Фото: 1
Аномально теплый март, Фото: 2
Аномально теплый март, Фото: 3
Аномально теплый март, Фото: 4
Аномально теплый март, Фото: 5
Аномально теплый март, Фото: 6
Аномально теплый март, Фото: 7
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Аномально теплый март, Фото: 15
Аномально теплый март, Фото: 16
Аномально теплый март, Фото: 17
Аномально теплый март, Фото: 18
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Аномально теплый март, Фото: 21
Аномально теплый март, Фото: 22
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Аномально теплый март, Фото: 25
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 14:30 +11
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