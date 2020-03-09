Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 10 марта: небольшой дождь и до +15 градусов!

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью дождь, днем местами небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 2 мм за сутки). Ветер южной четверти ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью +3…+8ºС, днем +10…+15ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.