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По каким адресам в Туле отключат свет 10 марта
Фото pixabay.com.

По каким адресам в Туле отключат свет 10 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях электроэнергии.

10 марта с 9.09 до 16.00 будут обесточены следующие адреса:

  • ул. Ф. Энгельса, 64
  • п. Ново-Скуратово, 99-а, 88-99, 105-137, 59, 60, 105-б, 133-а, 89-а, 100, 100-а, 101-б (ЭЗУ), 100-б
  • п. Лихвинка: Иншинский пр., 14
  • ул. Плеханова, 92
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские проезды
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),   1-г
  • ул. Кольцова, 2-е, 19
  • 24-й пр., 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 12-й пр-зд, 45, 48-а, 46, 47-а, 59, 57; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69, 71, 72, 74; 28-й пр., 43, 56, 58
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 3, 5, 72-14 (чётн.); ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17 (нечётн.), 17-а, 14-20 (чётн.);  Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); , 53-б, 8-72 (чётн.);  1-й пр., 29
  • Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12-а, 19-а; ул. Планерная, 11, 14; ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10; ул. Моторная, 2
  • ул. Тургеневская, 42; ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21; Пушкинский пр., 1, 2, 2-а
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12
 
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9 марта, в 22:00 +4
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