На улице Болдина в Туле запретили остановку и стоянку грузовиков

В соответствии с требованиями нормативной документации, а также в связи с необходимостью увеличения пропускной способности на улице Болдина администрацией города Тулы принято решение о запрете остановки и стоянки для грузовых транспортных средств на этом участке улицы. Данное изменение в организации дорожного движения принято на основе данных систематического мониторинга, в ходе которого выявлено значительное скопление грузовых транспортных средств на ул. Болдина.



Эти изменения коснутся участка от площади 50-й Армии (известна у туляков как «круг на Короленко») до пересечения Болдина с улицей Зои Космодемьянской.