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На улице Болдина в Туле запретили остановку и стоянку грузовиков

На улице Болдина в Туле запретили остановку и стоянку грузовиков

Изменения начинают действовать с 9 марта.

В соответствии с требованиями нормативной документации, а также в связи с необходимостью увеличения пропускной способности на улице Болдина администрацией города Тулы принято решение о запрете остановки и стоянки для грузовых транспортных средств на этом участке улицы. Данное изменение в организации дорожного движения принято на основе данных систематического мониторинга, в ходе которого выявлено значительное скопление грузовых транспортных средств на ул. Болдина.

Эти изменения коснутся участка от площади 50-й Армии (известна у туляков как «круг на Короленко») до пересечения Болдина с улицей Зои Космодемьянской.

 

 
 
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9 марта, в 17:35 +7
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