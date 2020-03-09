Лживый указатель возле Тульского кремля оперативно демонтировали

После публикации в СМИ (Myslo писал об этом здесь) содержащий ошибку указатель убрали. Очевидно, его переделают и вернут на место уже в нормальном виде.

Отметим, что система навигации была заказана на деньги из городского бюджета. По некоторым данным, на нее ушло более 3 млн рублей. Тем паче претензии нужно предъявлять подрядным организациям.

Система навигации для туристов недавно появилась в историческом центре Тулы. Однако информация на одном из стендов вместо того, чтобы сориентировать, наоборот, путала туристов:

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То ли надписи на стенде были нанесены с ошибкой, то ли сам стенд установили наобум. Так или иначе, сейчас этого стенда нет.