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Лживый указатель возле Тульского кремля оперативно демонтировали

Лживый указатель возле Тульского кремля оперативно демонтировали

Указатель у Крестовоздвиженской площади показывал на «белый дом», упорно называя его Музеем самоваров.

После публикации в СМИ (Myslo писал об этом здесь) содержащий ошибку указатель убрали. Очевидно, его переделают и вернут на место уже в нормальном виде.

Отметим, что система навигации была заказана на деньги из городского бюджета. По некоторым данным, на нее ушло более 3 млн рублей. Тем паче претензии нужно предъявлять подрядным организациям

 

Система навигации для туристов недавно появилась в историческом центре Тулы. Однако информация на одном из стендов вместо того, чтобы сориентировать, наоборот, путала туристов: 

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То ли надписи на стенде были нанесены с ошибкой, то ли сам стенд установили наобум. Так или иначе, сейчас этого стенда нет.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Валерия Дьячкова
9 марта, в 18:00 +7
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