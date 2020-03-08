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В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП

В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек.

Вечером 8 марта, на ул. Болотова в Туле произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Сначала на перекрестке водитель Lada-111 совершил касательное столкновение с грузовой ГАЗелью которая следовала по ул. Воздухофлотской. После этого легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в стоявшие на обочине BMW 523i, Volkswagen Caravelle и Great Wall.

По словам очевидцев, у предполагаемого виновника ДТП были явные внешние признаки алкогольного опьянения. В результате автоаварии пострадал его пассажир — мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 1
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 2
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 3
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 4
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 5
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 6
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 7
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 8
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 9
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 10
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 11
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 12
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 13
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 14
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 15
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 16
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 17
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 18
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 19
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 20
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 21
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 22
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 23
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 24
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 25
В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП, Фото: 26
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
8 марта, в 22:29 +16
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