В Туле пьяный водитель устроил массовое ДТП

Вечером 8 марта, на ул. Болотова в Туле произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Сначала на перекрестке водитель Lada-111 совершил касательное столкновение с грузовой ГАЗелью которая следовала по ул. Воздухофлотской. После этого легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в стоявшие на обочине BMW 523i, Volkswagen Caravelle и Great Wall.



По словам очевидцев, у предполагаемого виновника ДТП были явные внешние признаки алкогольного опьянения. В результате автоаварии пострадал его пассажир — мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.



Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.