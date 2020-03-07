В Новомосковске инспектор ДПС обманул водителя и получил с него взятку

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Сумма взятки смешная – 2000 рублей, а вот ответственность за ее получение грозить не шуточная – крупный штраф или лишение свободы до шести лет.

Следственными органами регионального СУ РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) в отношении 30-летнего бывшего инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Новомосковску Тульской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной регионального ОРЧ СБ УМВД, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, в январе подозреваемый в Новомосковске на улице Первомайской остановил автомобиль, которым управлял местный житель. Сотрудник дорожной полиции предположил, что автомобиль нельзя эксплуатировать из-за некоего дефекта световых приборов.

При осмотре инспектор не обнаружил нарушений использования световых приборов, однако, он, введя в заблуждение водителя, потребовал у него 2 000 рублей за непринятие мер к изъятию водительского удостоверения на месте, которое якобы предусматривалось за допущенное водителем правонарушение. Водитель не хотел расставаться с правами и заплатил мошеннику.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.