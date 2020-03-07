«Арсенал» проиграл «Оренбургу» в меньшинстве – 0:2

Всё, финальный свисток. Уступаем в Оренбурге. Следующий матч «Арсенал» проведет в Туле против казанского «Рубина».

90' Две минуты добавил судья ко второму тайму.

90' Еще одна желтая. Ауюпов нарушил правила на Кангве.

89' Левашов потащил мяч после прострела Фамейе.

88' Прессингуют оренбуржцы, очень опасные моменты создают. Оружейники отбиваются.

87' Опасно! Федор Черных выпрыгнул из-за футболистов «Арсенала» в штрафной и пробил головой по мячу. Неточно.

85' Тренер «Арсенала» Игорь Черевченко получил желтую карточку за излишнюю эмоциональность.

85' Черных заменил Алвеша.

83' Снова опасно! Деспотович едва не оформил хет-трик.

81' Очередная желтая карточка в матче. Фамейе получил предупреждение.

78' Конечно, для «Арсенала» всё складывается пока не очень хорошо, но время что-то исправить еще есть.

78' Эванс Кангва заменил Сергея Ткачева.

77' Гол! 2:0. «Оренбург» забивает.

Очень печально становится. Григалава и Беляев не успели сориентироваться и накрыть Деспотовича, который выскочил в штрафной и головой забил гол.

74' Вторую желтую карточку получает Бауэр! Удаление! «Арсенал» остается в меньшинстве. Роберт придержал Фамейе, за что и получил второй «горчичник».

71' Фамейе! С левого фланга набегал к воротам Левашова и неточно пробил в ближний угол.

69' Сдают нервы у оружейников. Комбаров врезал по ногам Терехову, не попав в мяч. Наш капитан получил желтую карточку.

68' Что-то становится тревожно. Теперь Деспотович едва не создал голевой момент. «Арсеналу» нужно очень внимательно играть.

66' Вот это момент! Перекладина! Алвеш пробивал штрафной, выше всех выпрыгнул Радакович и попал в перекладину.

65' Бауэр получает желтую карточку. Придержал своего соперника.

64' Еще одна замена у «Оренбурга». Куат ушел с поля, вместо него играет Рогич.

63' Несколько неплохих моментов создали хозяева! К счастью, ничего серьезного.

60' Вместо Силлы вышел на поле Фамейе.

58' А теперь «Оренбург» едва не удвоил преимущество. Вбегавший в штрафную Терехов получил пас от партнеров, мощно пробил — мимо ворот.

56' Чаушич! Комбаров отдал пас в центр на Горана, тот успел принять, обработать мяч и пробить. Не попал по воротам!

51' Кингс Кангва разогнал контратаку, но игрока срезал Куат. За это игрок получил предупреждение.

49' Ломовицкий жестко наступил на ногу Мишкичу. Желтая карточка для арсенальца.

48' Штрафной для «Арсенала» примерно в 20 метрах от ворот. Комбаров забрасывал мяч в центр, после серии рикошетов «круглый» вылетел за пределы поля.

46' Второй тайм. Продолжаем матч!

Сразу после перерыва Игорь Черевченко делает замену. Вместо Даниила Лесового выходит Александр Ломовицкий.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от пресс-службы «Арсенала»:

Статистика первого тайма от «Матч Премьер»:

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

45' Угловой для «Оренбурга». Левашов уверенно сыграл в этом эпизоде.

44' Чаушич получил желтую карточку — отмахнулся локтем от Радаковича.

42' На газоне Силла. При приеме мяча футболист подскользнулся — у него «поехали» ноги. Выглядело это жутковато. Игроку потребовалась помощь медиков.

38' А теперь Бауэр наносил завершающий удар по воротам — мимо.

36' Футболисты «Арсенала» помешали Деспотовичу точно пробить головой по воротам.

32' Никак арсенальцы не отведут опасность от своих ворот! «Оренбург» показывает неплохой прессинг, заставляя туляков ошибаться.

30' Несколько атак на ворота Левашова провели оренбуржцы, Михаил мяч всё же забрал.

27' Луценко получил мяч и пробил в створ ворот — мяч пролетел между ног Сивакова.:) Голкипер с ударом справился.

25' Лесовой заработал штрафной. Стандарт вызвался исполнять Ткачев. Подачу Сергея подхватил Чаушич — Горан головой пробивал по воротам, только вышло мимо.

23' Затяжная атака туляков — мяч прилетел в штрафную прямо в ноги Луценко, но Евгения соперники оттеснили подальше.

22' Очень динамичная у нас игра. Команды практически не останавливаются.

20' Ткачев пробивал из-за пределов штрафной по воротам — мяч пролетел мимо.

19' Угловой для «Арсенала». Ткачев сильно прострелил в район вратарской, но Радакович успел первым мяч выбить за пределы поля.

16' Григалава получил желтую карточку за фол против Деспотовича.

15' Луценко! Евгений сильно пробил головой в ворота Климовича — голкипер мяч забрал.

13' «Оренбург» забивает гол! Ошибка Левашова! Как же так?

Беляев отдал пас назад на Левашова, но Михаил слишком далеко отпустил мяч. Рядом оказался Деспотович, который воспользовался своим шансом на 100%.

12' Неплохую атаку провели оружейники. Лесовой сместился в центр, отправил мяч Ткачеву, а тот отдал пас на Луценко. Евгений сделал высокую передачу в район линии вратарской — голкипер мяч забрал.

9' Опасный момент у ворот Левашова! Небольшая суматоха в штрафной оружейников. В итоге мяч оказался рядом с Алвешем и Силлой, футболисты помешали друг другу нормально пробить.

7' Ткачев пробивал угловой — подал мяч на ближнюю штангу, подача не дошла до Луценко. Мяч перехватили оренбуржцы и сразу побежали в контратаку. Деспотович разогнался, на подступах к штрафной отправил нас на Алвеша, к счастью, оружейники мяч успели отобрать.

6' Луценко неплохо открылся, получил пас от партнера по команде, добежал до штрафной, но в последний момент мяч из-под ног у него выбили. Угловой.

2' Неплохую атаку провели хозяева. Силла сделал рывок по левой бровке, прострелил в центр, мяч отскочил к Малых, и тот отправил пас на Мишкича. Футболист пробивал по воротам оружейников, но неточно.

1' На первых секундах очень неприятно столкнулись Деспотович и Альварес. Оба футболиста оказались на газоне. Вроде, в итоге всё в порядке с игроками.

1' Звучит стартовый свисток! Удачи, «Арсенал»!

0' Судейская бригада:

главный судья Павел Кукуян (Сочи),

помощники: Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.)

резервный судья: Васильев Станислав (Ижевск)

VAR: Матюнин Алексей (Москва)

AVAR: Шаламберидзе Константин (Москва)

инспектор: Синер Игорь (Омск)

делегат РПЛ: Гребенюк Юрий (Пермь)

0' Предматчевый фоторепортаж ПФК «Арсенал» со стадиона «Газовик»:

0' Два гола, которые забил в прошлом матче наш форвард Евгений Луценко, позволили ему подняться на 4 место лучших бомбардиров Премьер-лиги. Удастся ли Жене сегодня отметиться в игре? Держим за него кулачки.

Кстати, для Луценко Оренбург — родной город.

0' Накануне дублеры «Арсенала» обыграли своих сверстников со счетом 5:1! Молодцы, парни!

0' Интересный факт. В Оренбурге сегодня -5°С, а ночью было -16°С! Для «Арсенала» это совсем уже непривычная погода. Оружейники только недавно вернулись со сборов из теплой Турции, да и в Туле при таких морозах команда Игоря Черевченко давно не играла.

0' Стартовые составы уже известны. Отметим, что впервые в составе тульской команды с первых минут на поле появится младший брат Эванса Кангвы — Кингс Кангва. Посмотрим, как футболист себя проявит.

0' После 20 туров РПЛ «Арсенал» располагается на 6 строчке турнирной таблицы с 28 очками, а «Оренбург» — на 14-й с 20 очками. Напомним, в прошлом матче оружейники вырвали победу у «Сочи» на последних секундах. Оренбуржцы же добыли ничью в игре с «Крыльями Советов».

0' Посмотрим на статистику. Традиционно встречи между «Арсеналом» и «Оренбургом» очень непростые. В чемпионатах России команды играли между собой 9 раз: трижды побеждал наш соперник, дважды — оружейники, четыре раза была зафиксирована ничья. Разница мячей — 16:10 в пользу хозяев.

0' Отметим, что 21-й тур РПЛ посвящен памяти выдающегося советского футболиста Игоря Александровича Нетто, которому 9 января исполнилось бы 90 лет.

0' Тем не менее этот факт не должен как-то негативно сказаться на игре. Вот, например, вратарь «Арсенала» Михаил Левашов в интервью «Спортбоксу» заявил:

— Всегда любил ранние встречи. Главное перед ними хорошо выспаться. Люди могу страдать бессонницей, кто-то проснулся в шесть, чтобы сходить в туалет, и уже не может уснуть. Начало матча в вечернее время позволяет днем доспать недостающие часы и уже в хорошем настроении подойти к игре. Все же думают, что футболисты — киборги. Но у нас также как и у обычных людей болит голова, живот, проблемы в личной жизни, недосып.

0' Добрый день, друзья! Сегодня наш «Арсенал» играет на выезде с «Оренбургом». Матч начнется непривычно рано — в 14.00 по мск. Интересно, что предыдущая игра с этим соперником для оружейников стала самой поздней в истории — 25 августа 2019 года встреча в Туле началась в 21.30.