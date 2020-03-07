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Клопы-хищнецы и тараканы «архимандриты» поселились в Тульском экзотариуме

Клопы-хищнецы и тараканы «архимандриты» поселились в Тульском экзотариуме

В новом здании Тульского экзотариума пополнение!

Посетители теперь могут посмотреть на ядовитых клопов-хищнецов и больших лесных тараканов «архимандритов». Клопы приехали в Тулу из Ростова, а «архимандриты» из Екатеринбурга.

В пресс-службе Экзотариума рассказали, что «хищнецами» клопы названы не просто так – они плотоядны.  Поймав добычу, (в основном, в меню насекомые) они прокалывают её своим ротовым аппаратом и вводят специальное вещество, которое вызывает у жертвы паралич и разжижает внутренности. После этого хищнец высасывает внутренности обездвиженной жертвы. 

Архимандриты более дружелюбны, предпочитают фруктово-лиственную диету. Свое название большие лесные тараканы получили благодаря своим размерам, оно никак не связано с религиозными течениями. «Αρχι» переводится, как «главный, старший».  

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:30 +3
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