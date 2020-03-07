Клопы-хищнецы и тараканы «архимандриты» поселились в Тульском экзотариуме

Посетители теперь могут посмотреть на ядовитых клопов-хищнецов и больших лесных тараканов «архимандритов». Клопы приехали в Тулу из Ростова, а «архимандриты» из Екатеринбурга.

В пресс-службе Экзотариума рассказали, что «хищнецами» клопы названы не просто так – они плотоядны. Поймав добычу, (в основном, в меню насекомые) они прокалывают её своим ротовым аппаратом и вводят специальное вещество, которое вызывает у жертвы паралич и разжижает внутренности. После этого хищнец высасывает внутренности обездвиженной жертвы.

Архимандриты более дружелюбны, предпочитают фруктово-лиственную диету. Свое название большие лесные тараканы получили благодаря своим размерам, оно никак не связано с религиозными течениями. «Αρχι» переводится, как «главный, старший».