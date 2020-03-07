Туляк украл пожертвования на благотворительность для животных

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» поступило сообщение, что из коробки для пожертвований на благотворительность для животных, которая располагается внутри ветеринарной клиники по улице Болдина, украдены 3000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что хищение совершил нигде не работающий и ранее судимый за кражи 27-летний житель Пролетарского округа областного центра. Он был задержан.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.