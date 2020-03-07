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Алексей Дюмин предложил упростить процедуру достройки домов для обманутых дольщиков
фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин предложил упростить процедуру достройки домов для обманутых дольщиков

Глава региона и заместитель председателя правительства РФ обсудили развитие жилищного и дорожного строительства.

7 марта в Москве заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсудили реализацию нацпроектов и ряда социально-экономических программ в регионе.

В частности, речь шла о развитии жилищного строительства на территории Тульской области: реализации программы переселения из аварийного жилья, достройки многоквартирных домов за счет средств Фонда защиты прав граждан долевого строительства.

«Тульская область стала одним из первых регионов, получивших одобрение Фонда на компенсацию и достройку объектов для обманутых дольщиков. У нас есть предложения по упрощению процедуры достройки домов», - отметил глава тульского региона.

В рамках встречи Алексей Дюмин и Марат Хуснуллин обсудили реконструкцию мостов, строительство объездной дороги в Новомосковске.

Глава региона также представил успешный опыт Тульской области по установке ФАПов из модулей заводского изготовления и предложил масштабировать практику на другие нацпроекты – «Демография» и «Образование» для строительства социальных объектов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:03 −2
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