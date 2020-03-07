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Флюорограф больницы в Каменском районе отремонтируют

Флюорограф больницы в Каменском районе отремонтируют

Пока же обследование будет проводиться на флюорографе передвижного медицинского комплекса, который располагается рядом с больницей.

В пресс-службе минздрава Тульской области прокомментировала информацию прокуратуры о простаивании флюорографа и нарушении права жителей на диагностические процедуры.
 

«Флюорограф филиала Ефремовской ЦРБ в Каменском районе был получен в 2008 году. В декабре 2019 года прибор вышел из строя, в текущем месяце будет отремонтирован. Сейчас флюорографические исследования проводятся на постоянной основе на флюорографе передвижного медицинского комплекса, который располагается рядом с филиалом. Отказов в проведении данного исследования не было.  

Лабораторная диагностика также проводится в полном объёме».

Флюорограф больницы в Каменском районе будет отремонтирован в 2020 году.
 
Напомним, в Каменском районе прокуратура проверила, как исполняют законодательство об основах охраны здоровья граждан в филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова». Выяснилось, что из-за бездействия учреждения простаивает оборудование и нарушаются права граждан на диагностические процедуры.
 
Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницу поставили флюорограф. С декабря 2019 года по настоящее время это оборудование в неисправном состоянии. Кроме того, с февраля 2020 года в учреждении нет визуальных индикаторных полосок для лабораторной диагностики.
 
«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Каменского района главному врачу ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова» внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Каменского района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:29 +1
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