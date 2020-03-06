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Куда не стоит ездить тулякам, чтобы не заразиться коронавирусом: список стран

Куда не стоит ездить тулякам, чтобы не заразиться коронавирусом: список стран

Региональное Управление Роспотребнадзора информирует об очагах распространения инфекции.

Общее число заболевших в мире новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 марта составляет 95375 случаев. Управление Роспотребнадзора по Тульской области представляет перечень стран, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции.

Регион

Страна

Количество случаев

Западно-Тихоокеанский регион

Китай

80565

Япония

319

Республика Корея

5766

Вьетнам

16

Сингапур

110

Австралия

43

Малайзия

50

Юго-Восточная Азия

Таиланд

43

Индия

28

Европейский регион

Франция

285

Германия

262

Италия

3089

Великобритания

85

Испания

202

Швеция

52

Бельгия

23

Израиль

15

Австрия

29

Швейцария

80

Норвегия

56

Нидерланды

38

Сан-Марино

16

Исландия

26

Американский регион

США

159

Канада

34

Восточно-Средиземноморский регион

ОАЭ

27

Иран

2922

Ливан

15

Кувейт

56

Бахрейн

49

Оман

12

Ирак

35

Африканский регион

Алжир

17

Тулякам, вернувшимся из этих стран, следует позвонить на горячую линию регионального минздрава по телефону: 8(800)44-40-03, либо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

При появлении первых признаков респираторной инфекции следует оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 −1
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