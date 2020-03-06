Куда не стоит ездить тулякам, чтобы не заразиться коронавирусом: список стран

Общее число заболевших в мире новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 марта составляет 95375 случаев. Управление Роспотребнадзора по Тульской области представляет перечень стран, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции.

Тулякам, вернувшимся из этих стран, следует позвонить на горячую линию регионального минздрава по телефону: 8(800)44-40-03, либо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.

При появлении первых признаков респираторной инфекции следует оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.