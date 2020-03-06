Куда не стоит ездить тулякам, чтобы не заразиться коронавирусом: список стран
Региональное Управление Роспотребнадзора информирует об очагах распространения инфекции.
Общее число заболевших в мире новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 марта составляет 95375 случаев. Управление Роспотребнадзора по Тульской области представляет перечень стран, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции.
|
Регион
|
Страна
|
Количество случаев
|
Западно-Тихоокеанский регион
|
Китай
|
80565
|
Япония
|
319
|
Республика Корея
|
5766
|
Вьетнам
|
16
|
Сингапур
|
110
|
Австралия
|
43
|
Малайзия
|
50
|
Юго-Восточная Азия
|
Таиланд
|
43
|
Индия
|
28
|
Европейский регион
|
Франция
|
285
|
Германия
|
262
|
Италия
|
3089
|
Великобритания
|
85
|
Испания
|
202
|
Швеция
|
52
|
Бельгия
|
23
|
Израиль
|
15
|
Австрия
|
29
|
Швейцария
|
80
|
Норвегия
|
56
|
Нидерланды
|
38
|
Сан-Марино
|
16
|
Исландия
|
26
|
Американский регион
|
США
|
159
|
Канада
|
34
|
Восточно-Средиземноморский регион
|
ОАЭ
|
27
|
Иран
|
2922
|
Ливан
|
15
|
Кувейт
|
56
|
Бахрейн
|
49
|
Оман
|
12
|
Ирак
|
35
|
Африканский регион
|
Алжир
|
17
Тулякам, вернувшимся из этих стран, следует позвонить на горячую линию регионального минздрава по телефону: 8(800)44-40-03, либо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства.
При появлении первых признаков респираторной инфекции следует оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.