новости
новости
Регистрация
Портал Myslo – на первом месте по цитируемости среди тульских СМИ

Портал Myslo – на первом месте по цитируемости среди тульских СМИ

«Медиалогия» опубликовала сводный рейтинг по итогам прошлого года.

«Медиалогия» подготовила ежегодный рейтинг цитируемости СМИ Тульской области. По итогам 2019 года портал Myslo с индексом цитируемости 157,97 баллов, занял первое место.

На второй позиции расположились наши коллеги из ИА «Тульские новости», на третьем – телеканал «Первый тульский». Они набрали 150,26 и 38,81 баллов соответственно.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
рейтингтульские СМИпортал Myslo
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы – девятибалльные пробки
В центре Тулы – девятибалльные пробки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.