Портал Myslo – на первом месте по цитируемости среди тульских СМИ

«Медиалогия» опубликовала сводный рейтинг по итогам прошлого года.

«Медиалогия» подготовила ежегодный рейтинг цитируемости СМИ Тульской области. По итогам 2019 года портал Myslo с индексом цитируемости 157,97 баллов, занял первое место.

На второй позиции расположились наши коллеги из ИА «Тульские новости», на третьем – телеканал «Первый тульский». Они набрали 150,26 и 38,81 баллов соответственно.