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В центре Тулы – девятибалльные пробки

В центре Тулы – девятибалльные пробки

Скорость движения на отдельных улицах не превышает 10 км/ч.

В центральной части города значительно затруднено движение – согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигают 9 баллов по десятибалльной шкале.

На проспекте Ленина затор начинается от ул. Гоголевской и тянется до ул. Советской. Также потоки машин стоят на ул. Пушкинской, Староникитской, частично – на ул. Жуковского. Скорость движения на самых загруженных участках не превышает 10 км/ч.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:40 +6
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