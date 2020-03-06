В центре Тулы – девятибалльные пробки

В центральной части города значительно затруднено движение – согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигают 9 баллов по десятибалльной шкале.

На проспекте Ленина затор начинается от ул. Гоголевской и тянется до ул. Советской. Также потоки машин стоят на ул. Пушкинской, Староникитской, частично – на ул. Жуковского. Скорость движения на самых загруженных участках не превышает 10 км/ч.