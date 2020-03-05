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Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой

Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой

Причиной этого стала коммунальная авария.

Утром 5 марта в Туле перекресток Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена затопило водой. По предварительной информации, причиной инцидента стала коммунальная авария, которая произошла неподалеку от дома №76 по ул. Лейтейзена.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники «Тулагорводоканала», однако пока ликвидировать течь не удалось. По словам рабочих, от водоснабжения сейчас отключены несколько близлежащих домов.

Из-за того, что дорога затоплена водой, некоторым пешеходам приходится нарушать ПДД, чтобы перейти на другую сторону улицы.

На месте порыва пришлось ограничить движение пешеходов по тротуару, так как из-за размытия грунта начал проваливаться асфальт. 

 

Отметим, что из-за сильных ливней указанный перекресток периодически подтапливался. В ноябре 2018 года там обустроили дополнительную ливневку. 

Галерея
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 1
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 2
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 3
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 4
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 5
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 6
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 7
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 8
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 9
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 10
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 11
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 12
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 13
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 14
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 15
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 16
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 17
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 18
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 19
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 20
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 21
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 22
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 23
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 24
Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой, Фото: 25
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:54 +8
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