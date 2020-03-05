Перекресток Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена затопило водой

Утром 5 марта в Туле перекресток Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена затопило водой. По предварительной информации, причиной инцидента стала коммунальная авария, которая произошла неподалеку от дома №76 по ул. Лейтейзена.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники «Тулагорводоканала», однако пока ликвидировать течь не удалось. По словам рабочих, от водоснабжения сейчас отключены несколько близлежащих домов.

Из-за того, что дорога затоплена водой, некоторым пешеходам приходится нарушать ПДД, чтобы перейти на другую сторону улицы.

На месте порыва пришлось ограничить движение пешеходов по тротуару, так как из-за размытия грунта начал проваливаться асфальт.

Отметим, что из-за сильных ливней указанный перекресток периодически подтапливался. В ноябре 2018 года там обустроили дополнительную ливневку.