В Киреевском районе уснувший водитель влетел под фуру

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 марта в 8.20 на 228-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительной информации, уснул за рулем и врезался в попутный Mercedes Benz с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada и его 20-летний пассажир. Они госпитализированы с различными травмами.