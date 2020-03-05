Фото УГИБДД по Тульской области.
В Киреевском районе уснувший водитель влетел под фуру
В результате ДТП пострадали два человека.
4 марта в 8.20 на 228-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе 25-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительной информации, уснул за рулем и врезался в попутный Mercedes Benz с полуприцепом.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada и его 20-летний пассажир. Они госпитализированы с различными травмами.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что согласно пункту 2.7 ПДД, водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Сонный водитель способен причинить не меньше вреда участникам дорожного движения, чем пьяный за рулем.
Как понять, что наступило переутомление и необходимо сделать остановку для отдыха?
- Снижается бдительность. Мысли начинают блуждать в темах, совершенно далеких от поездки.
- Снижается внимательности. Вы перестаете понимать показания приборов, перестаете отмечать про себя дорожные знаки, перекрестки, пейзаж.
- Отсутствуют концентрация и напряжение в руках и ногах. Пропадает желание делать резкие движения, общая вялость.
- Во рту появляется некоторая сухость, глаза становятся «тяжелыми», время моргания значительно увеличивается, глаза хочется держать закрытыми хоть несколько секунд.
Как бороться со сном за рулем:
- Употребление бодрящих или энергетических напитков. Однако стоит помнить, что в большом количестве они могут вызвать обратный эффект, также не стоит забывать и о физических показателях своего здоровья.
- Физическая нагрузка в виде различных упражнений на некоторое время позволит обмануть организм, кроме того, краткосрочная остановка и свежий воздух взбодрят водителя.
- Беседы с пассажирами или прослушивание музыки также помогут отогнать сон. Вместе с тем не забывайте, что излишняя разговорчивость может привести к потере внимательности за рулем, а музыка не должна быть медленной и монотонной.
Самый лучший и действенный способ избежать засыпания за рулем — это предупреждать подобные явления. И рекомендации тут довольно простые:
- В любой путь надо отправляться отдохнувшим.
- Во время движения не допускать непрерывной езды более 2−3 часов.
- У каждого человека есть определенные возрастные и физиологические особенности, в частности, бывают периоды более активные и пассивные. Обычно это послеобеденное время (в 14−16 часов), после ужина (20−22 часа), ночью в 2−4 часа и утром в 9−10 часов. Короткие поездки старайтесь не осуществлять именно в эти часы. А во время длинных — давайте себе отдых именно в это время.
- На остановках — разминайтесь после отдыха, умывайтесь прохладной водой, используйте освежающие салфетки. Если во время отдыха был перекус или еда, увеличьте время отдыха. В качестве перекуса на ходу рекомендуется есть кисло-сладкие фрукты, желательно цитрусовые, яблоки. Просто сладкие (бананы, груши) способствуют засыпанию. Если конфеты — то леденцы с кислинкой, а не шоколадные.
- Не геройствовать, пытаясь установить рекорд продолжительности поездки за один день.
- Если пассажир сам начинает зевать и клевать носом, пересадите его на заднее сиденье, что бы он вас не усыплял своим видом.
Если ничего из предложенного не помогает, то необходимо остановиться на площадке отдыха или на широкой обочине, так, чтобы автомобиль никакой своей деталью не выступал на проезжую часть дороги, заблокировать двери изнутри, немного приоткрыть окно с правой стороны, отодвинуть сиденье максимально назад, опустить спинку сиденья и вздремнуть минут 15−20.
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