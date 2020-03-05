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В Туле на Зеленстрое в очередной раз прорвало канализацию

В Туле на Зеленстрое в очередной раз прорвало канализацию

Прорыв снова произошел за домом №151 на проспекте Ленина.

В редакцию Myslo обратился житель с жалобой на прорвавшуюся канализацию. Владимир жалуется, что за домом №151 по пр. Ленина отходы человеческой жизнедеятельности вновь стекают в пруд, из которого по реке Рогожне всё это попадает в Упу. Это уже не первый случай. Ранее уже Myslo писал об этой проблеме.

Местный водоем наполовину покрыт льдом – со стороны, где в него попадают канализационные отходы, поверхность воды не замерзает. Запах вокруг стоит соответствующий. 

От канализационных стоков страдают не только жители многоэтажек, но и те, кто состоят в садовом товариществе «Дружба».

Как рассказал мужчина, жители вместе с председателем садового товарищества «Дружба» жаловались во всевозможные инстанции: в природоохранную прокуратуру, в министерство природных ресурсов и экологии, в Росприроднадзор, в администрацию города и в управляющую компанию.

Но людей «отфутболивают» и перенаправляют от ведомства к ведомству, но, как можно видеть по фотографиям, проблема не решается с 2017 года.

В администрации Тулы корреспонденту Myslo заявили, что две недели назад в управление по Центральному округу обращались жители с жалобой на прорыв канализации. Аварийные службы УК «Эталон» 26 февраля вышли на место и ликвидировали аварию. Но труба снова прорвалась, но уже в другом месте. И специалисты управляющей компании снова вышли на место аварии. Сейчас там проводятся ремонтные работы.

Напомним, проблема с постоянно протекающей канализацией мучает жильцов близлежащих домой не первый год. В один момент терпение людей не выдержало, и они обратились за помощью к губернатору.

Дюмин дал распоряжение разобраться с проблемой. Управляющая компания провела восстановительные работы на системе хозяйственно-бытовой канализации.

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:15 0
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