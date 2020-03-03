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Командиром 106-й тульской дивизии ВДВ назначен полковник Евгений Тонких
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Командиром 106-й тульской дивизии ВДВ назначен полковник Евгений Тонких

2 марта состоялась торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ.

Указом Президента РФ командиром дивизии назначен гвардии полковник Евгений Тонких. Занимавший эту должность ранее гвардии генерал-майор Павел Кирси назначен заместителем командующего 6-й Краснознаменной общевойсковой армией. Об этом Myslo писал здесь.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков представил нового командира. Также он отметил, что гвардейцы-десантники 106-й дивизии всегда проявляли высокий профессионализм, взаимовыручку и беспримерную отвагу. Тысячи военнослужащих награждены государственными наградами, 34 удостоены звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

«Убеждён, что вы достойно справитесь со всеми задачами и что под руководством нового командира дивизия достигнет высоких результатов. А богатый опыт ветеранов, их помощь и наставничество позволят продолжить славную летопись дивизии», — отметил Андрей Сердюков.

Он поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за всестороннюю поддержку дивизии.

В церемонии принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

«Командование дивизии постоянно работает над повышением её боеготовности. Военнослужащие ежегодно участвуют в международных учениях. Третий год подряд на базе дивизии проводятся сборы для руководящего состава Воздушно-десантных войск. Тульские десантники вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, работают с юнармейцами и школьниками», — отметил Валерий Шерин.

От лица главы региона его первый заместитель пожелал Павлу Кирси успехов в службе на новом месте. Валерий Шерин также подчеркнул, что правительство Тульской области и в дальнейшем готово плодотворно сотрудничать с командованием дивизии в вопросах укрепления обороноспособности и патриотического воспитания.

Церемония завершилась торжественным прохождением военнослужащих дивизии.

 

Евгений Николаевич Тонких окончил Рязанское ВВДКУ, а также общевойсковую Академию имени Фрунзе в Москве.

Служил в Иваново на разных должностях. Участвовал в операциях по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, в статусе военного советника находился в служебной командировке в Сирийской Арабской Республике.

Командовал 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригадой в Камышине Волгоградской области.

Награжден двумя орденами Мужества, медалями.

 
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торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 1
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 2
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 3
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 4
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 5
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 6
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 7
торжественная церемония передачи Георгиевского знамени 106-й тульской дивизии ВДВ, Фото: 8
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