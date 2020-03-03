До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?

Фото из архива Myslo. По информации филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

Остался один год на оформление в упрощённом порядке садовых и жилых домов на садовых земельных участках.

Управление Росреестра по Тульской области напоминает, что упрощённый порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, действует до 1 марта 2021 года.

До этого времени можно зарегистрировать права на такую недвижимость без уведомления о строительстве.

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства имеют право оформить в собственность жилой или садовый дом на основании только технического плана здания, для подготовки которого потребуется проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная правообладателем недвижимости.

Для этого гражданину необходимо обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить технический план, а после предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав или представить документы в электронном виде с помощью сайта Росреестра. Государственная пошлина составит 350 рублей.