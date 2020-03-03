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До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?
Фото из архива Myslo. По информации филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?

Остался один год на оформление в упрощённом порядке садовых и жилых домов на садовых земельных участках.

Управление Росреестра по Тульской области напоминает, что упрощённый порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, действует до 1 марта 2021 года.

До этого времени можно зарегистрировать права на такую недвижимость без уведомления о строительстве.

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства имеют право оформить в собственность жилой или садовый дом на основании только технического плана здания, для подготовки которого потребуется проектная документация (при ее наличии) или декларация, составленная правообладателем недвижимости.

Для этого гражданину необходимо обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить технический план, а после предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав или представить документы в электронном виде с помощью сайта Росреестра. Государственная пошлина составит 350 рублей.

Что же касается объектов индивидуального жилищного строительства, которые расположены на землях под ИЖС или предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, то в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении них действует уведомительный порядок, когда застройщик направляет в орган местного самоуправления уведомление о начале и окончании строительства, а тот, в свою очередь, уведомляет застройщика о соответствии (не соответствии) создаваемого объекта градостроительным нормам и по окончанию строительства такого объекта направляет все необходимые для государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав документы в Росреестр. У гражданина также сохраняется право и самому подать документы на регистрацию собственности через многофункциональный центр.

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