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Командир тульской дивизии ВДВ Павел Кирси уходит на повышение

Командир тульской дивизии ВДВ Павел Кирси уходит на повышение

По нашей информации, новым местом его службы станет 6-я общевойсковая Краснознаменная армия.

Как стало известно Myslo, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси уходит из Тулы на повышение.

По нашей информации, новым местом службы Павла Валентиновича станет 6-я общевойсковая Краснознаменная армия. Там он будет заместителем командующего. 6-я общевойсковая Краснознаменная армия — это объединение Западного военного округа ВС РФ. Управление армии дислоцируется в деревне Агалатово Ленинградской области.

Новым командиром тульских десантников стал гвардии полковник Евгений Тонких. До этого он был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая находится в Камышине Волгоградской области.

Напомним, Павел Кирси был командиром 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с мая 2015 года.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:05 +5
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