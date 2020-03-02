Командир тульской дивизии ВДВ Павел Кирси уходит на повышение
По нашей информации, новым местом его службы станет 6-я общевойсковая Краснознаменная армия.
Как стало известно Myslo, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии генерал-майор Павел Кирси уходит из Тулы на повышение.
По нашей информации, новым местом службы Павла Валентиновича станет 6-я общевойсковая Краснознаменная армия. Там он будет заместителем командующего. 6-я общевойсковая Краснознаменная армия — это объединение Западного военного округа ВС
Новым командиром тульских десантников стал гвардии полковник Евгений Тонких. До этого он был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая находится в Камышине Волгоградской области.
Напомним, Павел Кирси был командиром 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с мая 2015 года.