В Белевском районе пропала 17-летняя девушка

Фото lizaalert.org

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовало ориентировку на розыск 17-летней жительницы Белевского района Букуровой Алены Фрынковны. По имеющимся данным, девушка пропала 29 февраля.

Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы длинные черные крашеные. Глаза карие.

Была одета в черную болоньевую куртку с фиолетовым капюшоном, черное платье и черные полусапоги.

Особые приметы: шрам под нижней губой в форме буквы «М».

По данным Myslo, девушка могла покинуть дом в связи с национальным свадебным обычаем.