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В Белевском районе пропала 17-летняя девушка
Фото lizaalert.org

В Белевском районе пропала 17-летняя девушка

Алена Букурова ушла из дома 29 февраля.

Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовало ориентировку на розыск 17-летней жительницы Белевского района Букуровой Алены Фрынковны. По имеющимся данным, девушка пропала 29 февраля.
 
Ее приметы: рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы длинные черные крашеные. Глаза карие.
 
Была одета в черную болоньевую куртку с фиолетовым капюшоном, черное платье и черные полусапоги.
 
Особые приметы: шрам под нижней губой в форме буквы «М».
 
По данным Myslo, девушка могла покинуть дом в связи с национальным свадебным обычаем.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:44 +5
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Белевский районТульская область

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