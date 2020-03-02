В правительстве Тульской области прокомментировали очередь за путевками в детские лагеря

Заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова:

Инна Щербакова – Сегодня, 2 марта, стартовала кампания по направлению заявок на получение санаторных путевок детям школьного возраста от 7 до 15 лет. Министерством труда и социальной защиты Тульской области в рамках конкурентных процедур закуплено 4806 путевок: примерно поровну в здравницы Черноморского побережья и здравницы Тульской области. Это на 300 путевок больше, чем в прошлом году.

Мы активно работали с родителями по разъяснению условий и порядка предоставления таких путевок. И, конечно, акцентировали внимание на удобном дистанционном способе подачи заявок — через портал «Госуслуги71». Автоматизированная система, которая действует в регионе уже третий год, существенно доработана. Сейчас можно не только выбрать на портале здравницу, но и впоследствии отслеживать статус заявления. Год от года число заявлений, которые поступают в электронном виде, увеличивается, поскольку это удобный для родителей формат. Несмотря на то, что разъяснительная кампания проводилась и в образовательных учреждениях, через электронные дневники, озвучивалась на родительских собраниях, сегодня задолго до 9.00 перед Центром организации и оздоровления детей и молодежи собралась очередь – около 90 человек. Люди хотели лично обратиться с заявлением. При этом в очереди находились родственники — бабушки, дедушки — те, кто не имеет права подавать такие заявления.

Я хочу сориентировать родителей на удобство электронного портала, на подачу заявления в электронном виде.

С тем, что портал «Госуслуги71» не справляется с потоком информации, сейчас работают:

– Пропускная способность портала «Госуслуги71» по сравнению с прошлым годом увеличена в три раза, — говорит Инна Щербакова. — Однако активность этого утра — 4000 заявлений в минуту – не позволяет обрабатывать такое количество информации в необходимом ритме и скорости. Сейчас «информационщики» работают, чтобы устранить неполадки, и делают всё, что в их силах.