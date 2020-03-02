новости
новости
Регистрация
Полиция разыскивает мужчину, который с газовым баллончиком напал на тулячку

Полиция разыскивает мужчину, который с газовым баллончиком напал на тулячку

Подозреваемый похитил у своей жертвы золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Как стало известно Myslo, в одном из домов на ул. Восточной в микрорайоне Левобережный было совершено нападение на местную жительницу. По предварительной информации, на лестничной площадке злоумышленник брызнул в потерпевшую из газового баллончика, отобрал у женщины золотые украшения, пять тысяч рублей, мобильный телефон и скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемого.

 

По подозрению в преступлении разыскивается Алиев Эмин Гусейн оглы 1990 года рождения. Его приметы:

на вид 30-35 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку до колен, синие джинсы, кроссовки темного цвета с белыми элементами.

Если вам известно, где находится данный мужчина, просьба сообщить об этом в дежурную часть ОП «Ильинское» по тел.: 8(4872) 72-14-37 или 02.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:11 +6
Другие статьи по темам
Событие
грабежкражапроисшествиякриминал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В правительстве Тульской области прокомментировали очередь за путевками в детские лагеря
В правительстве Тульской области прокомментировали очередь за путевками в детские лагеря
«Единая Россия» подарила активным тулякам «Праздник весны»
«Единая Россия» подарила активным тулякам «Праздник весны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.