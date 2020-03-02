Полиция разыскивает мужчину, который с газовым баллончиком напал на тулячку

Как стало известно Myslo, в одном из домов на ул. Восточной в микрорайоне Левобережный было совершено нападение на местную жительницу. По предварительной информации, на лестничной площадке злоумышленник брызнул в потерпевшую из газового баллончика, отобрал у женщины золотые украшения, пять тысяч рублей, мобильный телефон и скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемого.

По подозрению в преступлении разыскивается Алиев Эмин Гусейн оглы 1990 года рождения. Его приметы:



на вид 30-35 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку до колен, синие джинсы, кроссовки темного цвета с белыми элементами.



Если вам известно, где находится данный мужчина, просьба сообщить об этом в дежурную часть ОП «Ильинское» по тел.: 8(4872) 72-14-37 или 02.