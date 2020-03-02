«Арсенал» в Сочи: детский мат от Евгения Луценко

Фото пресс-службы «Арсенала».

Но самое главное — был предсказуемый наш «Арсенал», который предсказуемо выходит биться и предсказуемо делает это до финального свистка.

Штирлиц уверял, что запоминается последняя фраза. Финальным аккордом матча в Сочи стал удар Евгения Луценко, который перевернул всё, не просто будет теперь вспоминаться, а наверняка войдет в легенду. Горе тем, кто этого не видел. «Арсенал» дожал-таки неуступчивого соперника, и, одним из немногих в Премьер-лиге, начал весну с победы.

Кто-то скажет: незаслуженно. «Сочи» во втором тайме атаковали больше, у одного Кокорина было еще два голевых момента. Ну, а что, «Спартак» или ЦСКА в Москве не атаковали? Или мы в игре с тем же «Сочи», но в первом круге дома? Счет на табло, и он всегда справедлив.

Другое дело, что эта игра в очередной раз показала всем, насколько все мы на каждый матч смотрим со своей колокольни. У судей она своя, у соперников какая-то другая, у так называемой футбольной общественности она третья. Это как в том анекдоте — почему «Муму» написал Тургенев, а памятник зачем-то поставили Толстому? Дело даже не в определении лучшего игрока матча, которым был назван Кокорин. В конце концов это же субъективное решение. К тому же принимавшееся по традиции за пять минут до конца матча, когда не было еще ни второго гола Луценко, ни важнейшего перед этим сейва Левашова, сохранившего тульской команде как минимум ничью. И вообще каждый имеет право на свою точку зрения. Но ведь даже после игры все разговоры опять сводятся к тому, способен ли вернуться Саша Кокорин в сборную или нет.

А ведь хочется задать другой вопрос: не достоин ли, наконец, Евгений Луценко чести быть названным для начала кандидатом в эту самую сборную?

Он что, по этой игре смотрелся хуже Кокорина? У нас же в паспорт не заглядывают, правда? И вызывают действительно лучших? Тем более перед финалом важнейшего международного турнира. Мы правильно понимаем? Так вот чем Луценко с девятью забитыми мячами сейчас не один из лучших форвардов России?

Возраст? Не смешите.

90 плюс шестая минута. Кангва побежал в достаточно безнадежный рейд, больше держа в уме придержать мяч и дотерпеть до финального свистка. События-то во втором тайме складывались совсем не в пользу его «Арсенала». Перспектив у атаки никаких — накрыли игрока тульской команды спокойно, без особого сопротивления. Кангва даже передачи не сумел сделать — в район штрафной мяч полетел от своего же защитника. Луценко, по идее, за эти 90 + 6 минут, с его-то габаритами и постоянной борьбой, тоже поднаелся. Рядом с Луценко маячат еще пара игроков соперника. У защитника фора в несколько метров. Хватает времени хотя бы на то, чтобы сделать шаг и просто выбить мяч от греха подальше. Но пока он думает, и вратарь за его спиной думает, Луценко уже принял решение, уже сориентировался первым, и несется на этот мяч молнией, отыгрывая ту самую безнадежную фору. И вот уже и игроку обороны страшно, и вратарю страшно, они понимают, что опаздывают, и сейчас что-то будет. Действительно случилось непоправимое.

Форвард «Арсенала» опережает их обоих, одной ногой принимает мяч, другой закатывает в пустые ворота. Детский мат.

В шахматах в начале партии для этого надо три хода. В концовке матча «Сочи» — «Арсенал» — достаточно двух.

Это что, не показатель породистости форварда? Или показатель того, что он в свои 33 устал от футбола, и сил уже на весь матч не хватает? У всей обороны не самой низкооплачиваемой в России команды «Сочи» силы в концовке есть, а у Луценко нет?

Ну да, практически весь второй тайм он оказался вне борьбы. Во время телерепортажа его фамилию во втором тайме и назвали-то, кажется, первый раз только после этого эпизода. Но что это доказывает? Скорее это показатель экстра-класса. Не ушел досрочно мыслями в раздевалку, когда надо подкараулил, когда надо забил. Если говорить мерками сборной, то, между прочим, стрельцовский стиль. О Стрельцове ведь сейчас весной, когда выйдет фильм, будут много говорить. Так вот наш легендарный советский форвард тоже мог оставаться в тени весь матч — так, что его освистывали и болельщики на трибунах, и свои же партнеры по команде смотрели недобро, однако в нужный момент он находил секундочку, чтобы показать кто есть ху на поле.

И опять же в первом тайме, когда весь «Арсенал» больше времени проводил в атаке, Луценко тоже был хорош. Он и момент на пятой минуте подкараулил, выпрыгнув на передачу Ткачева на пятачок перед воротами, и действия партнеров удачно поддерживал. Выигрывал единоборства у защитников, когда надо придерживал мяч, отметился несколькими очень хорошими передачами в атаку.

Однако разговоры все о том, достоин или не достоин Кокорин сборной. Да достоин он, кто спорит. Если стулья подальше прятать, и когда моменты свои же начнет реализовывать.

Между прочим, вспоминая тот самый эпизод в первом тайме, и удар Кокорина в пустые, казалось бы, ворота, никто не обращает внимания, что ворота-то и не были такими уж пустыми. Зарождение атаки «Арсенал», безусловно, зевнул. Беляев, по-видимому, больше был сосредоточен не на мяче, а на том, чтобы не упустить Кокорина, поэтому мяч пролетел у него над самой головой. В результате прошла длинная стеночка, и Кокорин наносил удар с убойной дистанции. Правда, при этом к нему уже и защитник летел, пытаясь помешать удару, и Левашов наудачу прыгал, расставив широко руки, в надежде отбить мяч. Все это — в доли секунды. Свободное пространство, конечно, имелось, но и ворота казались не такими уж беззащитными. Надо было слета принять мяч и подправить его так, чтобы он миновал все эти помехи. Мы бы с вами, дорогие читатели, конечно, забили в такой ситуации. Может еще и потому, что мяч не сумели поднять так высоко. А когда это в сумасшедшей динамике — не так-то все просто. Свой класс Кокорин показал во втором тайме, разобравшись один в один и с Левашовым, и сразу с двумя защитниками. Принял, обыграл, обыграл и подставил ногу. Гол, не хуже, чем в итоге у Луценко, но не победный.

Если говорить о лучшем игроке матча, то, безусловно, одним из главных претендентов на него был скорее Михаил Левашов.

Он со своей обычной для себя самоотверженностью, пресекал все атаки хозяев. Там, где не успевала оборона, надежно играл он. Где-то даже с запасом осторожности, выбивая сразу же при подозрении на опасность, мяч на угловой. На 90 + 5-й минуте Левашов надежно сыграл при выходе Полоза, вовремя выйдя из ворот и среагировав на очень непростой удар. А то бы сейчас не мы, а «Сочи» праздновали эффектную концовку.

«Арсенал» стартовал с победы и оторвался от большой группы преследователей. Он пока между небом и космосом. До неба, золотой середины, недалеко — всего-то три очка. Хотя и космос уже виден — пятое место на расстоянии в семь очков. Это, конечно, создает особое настроение на концовку чемпионата. Все мы теперь полны ожиданий — что же будет дальше. Хотя, что будет в ближайшем будущем знаем наверняка — 7 марта «Арсенал» играет в Оренбурге с «Оренбургом».

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

Игорь Черевченко - Тяжелая игра была. «Сочи», конечно, не на своем месте, оказывали на нас давление на протяжении всей игры. Нам помог быстрый гол. Во втором тайме сочинцы прибавили в движении. У нас на первое место выходила психология. Мы две недели работали на сборе в Турции, сюда прилетели без заезда в Тулу. Просил ребят потерпеть еще один день, завтра будет выходной.

статистика

«Сочи» — «Арсенал» — 1:2

1 марта. Сочи. Стадион «Фишт», 5720 зрителей. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

Голы: Луценко (5, 0:1), Кокорин (64, 1:1), Луценко (90+5, 1:2).

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Калугин, Мевля, Бурмистров (Полоз, 79), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Чаушич, Костадинов, Ткачев (Ломовицкий, 81), Лесовой (Э.Кангва, 87), Луценко.

Предупреждения: Бурмистров (28), Заика (51), Костадинов (74), Левашов (90+).

Удары (в створ): 13 (8) — 5 (2). Угловые: 4 — 6. Голевые моменты: 5 — 3.